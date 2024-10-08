شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أديب وأسرتها ضيوف صاحبة السعادة مع إسعاد يونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، اليوم الثلاثاء، الفنانة الشابة اميرة اديب ووالدتها الفنانة منال سلامة ووالدها المخرج عادل أديب، خلال حلقة برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك فى تمام الساعة 11 مساء، على شاشة قناة dmc.

اميرة اديب أعلنت مؤخرا ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفنى، واكتفت بوضع صورتها وهى تحتضنه ويظهر جزء فقط من وجهه، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال اميرة اديب مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي عرض على شاشة قناة dmc في يناير الماضي، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو تأليف وإخراج هاني كمال.



اميرة اديب ووالدها ووالدتها ضيوف صاحبة السعادة