شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 فيلم وشخصية سينمائية دولية تترأس لجنة تحكيم مهرجان VS-FILM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جداً من التحضيرات النهائية لإطلاقه خلال الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر 2024 بمدن العين السخنة والجلالة والسويس.

وقالت الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان إن الفعاليات تبدأ يوم 15 أكتوبر الجارى بحفل توزيع مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون وهى المسابقة التى أطلقها المهرجان بالتعاون مع أكاديمية الفنون بهدف نشر ثقافة مشاهدة وتحليل الأفلام القصيرة جداً.

وأضافت: أن المسابقة هى الأولى من نوعها ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه والمركز الثانى على 10 آلاف جنيه والمركز الثالث 5 آلاف جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان إن باب التقديم لمسابقات المهرجان أغلق مع نهاية شهر سبتمبر الماضى، وأن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة تجاوز الـ2000 فيلم وأن المهرجان يتضمن مسابقة للأفلام التي تصل مدتها إلى 5 دقائق وأخرى للأفلام التى تصل مدتها إلى 10 دقائق.

موضحا أن المهرجان سيكرم فى حفل افتتاحه مجموعة من الشخصيات السينمائية العربية والأجنبية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأفلام القصيرة بصورة أو بأخرى.

وقال السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان: إن الفعاليات ستنطلق فى أكثر من موقع من مواقع محافظة السويس بحيث تغطى مساحات كبيرة من المحافظة بهدف جذب الجمهور من أبناء المحافظة الباسلة لمشاهدة الأفلام أو المشاركة بالندوات والماستر كلاس وورش صناعة الأفلام حتي نحقق الهدف من إطلاقه.

مشيرا إلى أن المهرجان وجه الدعوة لعدد من كبار السينمائيين وأبدوا جميعا ترحيبا بالمشاركة في جميع أنشطة المهرجان سواء في لجان التحكيم أو ورش صناعة الفيلم وأن لجنة تحكيم المهرجان تترأسها شخصية سينمائية دولية نالت أرفع الجوائز من مهرجانات كبري مثل كان وتحظى باحترام كبار السينمائيين في العالم.