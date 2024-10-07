شكرا لقرائتكم خبر عن شعبي وراب وطربي.. كل أنواع الأغاني قدمها النجوم لمساند الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر 365 يومًا على حرب غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الفلسطينيين وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقهم الإنسانية وقتلهم وتشريدهم حتى وقتنا هذا، وما زال شعبها يقاوم للدفاع عن أرضه ضد الكيان الصهيوني الذى يمارس كل الأساليب الخارجة عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل.

وكل هذا لم يكن الفن المصرى والعربى بعيدًا عنه، فالكثير من المطربين حرصوا خلال على دعم القضية الفلسطينية بالأغانى الوطنية التي تبث العزيمة والروح والتعبير عن مشاعر الأمة العربية تجاه دولة فلسطين المحتلة.

والبداية كانت عندما اجتمع 25 فنانًا متطوعًا من الوطن العربى، لأول مرة في أوبريت راجعين لدعم القضية الفلسطينية لتعود جميع عائداته لصالح أطفال غزة، والأوبريت كان أول تجربة غنائية شبابية تجمع نجوم الراب في العالم العربى من دول مختلفة مصر والأردن والسعودية والكويت وليبيا وتونس والمغرب وفلسطين والسودان وتم تصوير معظم الفيديو كليب في الأردن وتصوير باقى المشاركين عن بعد كل في بلده.

وكانت أبرز تصريحاتهم الخاصة لـ"الخليج 365"، كالآتي: "المخرج الفلسطيني عمر رمال: أوبريت راجعين يحارب الاحتلال الفكرى، وقال الفنان الفلسطيني وسام قطب: رسالتنا واضحة وقوية في أوبريت راجعين والفنانة الفلسطينية زين: هدفنا في أوبريت راجعين نوصل صوت القضية الفلسطينية للعالم، والفنانة السورية غالية: فلسطين قضيتنا وأردنا من أوبريت راجعين أن يصل صوتنا، والفنان الأردني سيف صفدى: الفلسطينيون علمونا الصمود والقوة والعزة، والفنان الأردني سيف بطاينة: أوبريت راجعين أثبت قدرتنا على الاتحاد دعما لفلسطين و المخرج الليبى أحمد كويفية: هدفنا و صوتنا واحد في الأوبريت لمساندة أهلنا في فلسطين.

كما قدم فريق كايروكى أغنية تلك القضية والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم وتم ترجمة الأغنية للغة الإنجليزية، كذلك الفنان أحمد سعد طرح أغنية "غصن الزيتون" والتى وجهها إلى فلسطين وشعبه، كما طرح الفنان محمد عدوية أغنية "أرض غزة" عن ما يحدث في فلسطين والتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل على اراضيها.

وطرح الكينج محمد منير أغنية "يا فلسطينى"، وحملت رسالة دعم لكل فلسطينى والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وقام بإخراجها أحمد عبد المحسن وسبق وقدم منير من قبل عدة أغانى تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية ومنها أغانى "اتحدى لياليك يا غروب" و"القدس" و"العمارة العمارة" و"شجر الليمون".

وقدم القيصر كاظم الساهر، أغنية " Hold Your Fire"، من الكارثة التي حدثت في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى من هجمات غاشمة.

كما طرح فريق شارموفرز، أغنية "هل؟"، دعمًا للقضية الفلسطينية ، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال.

وأطلق النجم على الحجار أغنية "من فوقنا من سابع سما"، وطرح النجم طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "لما النفس تهون علي النفس وقدم النجم أحمد شيبة أغنية "قاتلنى وجاى تقول لى شالوم" وذلك دعما للشعب الفلسطيني، طرح الشاعر والملحن عزيز الشافعي أغنية "يا ضمير العالم"، تتحدث عن ما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي، وتجمع الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية وغناء عاليا صبحي ووعد، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد وجيه.

والفنان الفلسطيني محمد عساف قد أكثر من أغنية تدعم كفاح شعب بلاده منها " سلام لغزة و سأموت حرا "، كما قدم النجم هانى شاكر أغنية "الهوية عربي"، وهي من تأليف وتلحين مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، تحية وتقديرا للشعب الفلسطيني الصامد.