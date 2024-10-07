كيف علق نبيل الحلفاوي على قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي.

وتمنى الحلفاوي التوفيق للأهلي بعد وقوعه في المجموعة الثالثة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ستاد أبيدجان الإيفواري.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بالتوفيق والتصدر إن شاء الله لأكبر قلعة رياضية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط".

وبعد وقوع الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية رفقة أندية إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي، كتب الحلفاوي عبر "إكس": إن شاء الله الزمالك والمصري يتأهلوا، وبكده نضمن انهم ما يتقابلوش في الأدوار الإقصائية، ويا رب الاثنين في النهائي".

اقرأ أيضا..

الفنان مجدي عبيد يعلن دخوله غرفة العمليات برسالة مؤثرة

طلاق الفنانة إلهام عبد البديع من الملحن وليد سامي