ماذا قال مخرج "The Godfather" عن فيلم "Joker: Folie a Deux"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعم المخرج الأمريكي العالمي فرانسيس فورد كوبولا صناع وفريق عمل فيلم الدراما "Joker: Folie a Deux" بعد طرحه مؤخرًا بدور العرض الأمريكي والعالمي وسط انتقادات لاذعة من قبل النقاد والجمهور وتحقيقه لإيرادات هزيلة مقارنة بجزئه الأول عام 2019.

نشر كوبولا بوستر الفيلم الرسمي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق عليه: "أفلام المخرج تود فيليبس دائمًا ما تذهلني، وأستمتع بها، منذ فيلمه The Hangover وهو يتقدم خطوة على الجمهور ويقدم ما لا يمكن التكهن به، تهانينا لفيلم جوكر، وشعرت بالفخر عندما قال مدير تصوير الفيلم لورانس شاير أنه استلهم التفاصيل من فيلمي (One From the Heart)".

وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة إلا أن فيلم "Joker: Folie a Deux" احتل صدارة شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بأول أسبوع عرض وحقق إيرادات بلغت 40 مليون دولار في الولايات المتحدة، كما بلغت إيراداته العالمية 121 مليون دولار.

فيلم "Joker: Folie a Deux" يعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم "Joker" الذي طرح تجاريًا عام 2019 وفاز بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي"، و"أفضل موسيقى تصويرية"، كما حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات تخطت حاجز المليار دولار من ميزانية تقدر بـ 55 مليون دولار.

يذكر أن فرانسيس فورد كوبولا يعرض له بدور العرض الأمريكي والعالمي فيلم الدراما والخيال العلمي "Megalopolis" وحقق في افتتاحيته إيرادات بلغت 6 ملايين دولار في شباك التذاكر الأمريكي وعالميًا بـ 8 ملايين دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 120 مليون دولار.

اقرأ أيضا:

"غطرسة إسرائيل".. حسين فهمي يدعو لفلسطين ولبنان

سمية الخشاب: فيلم" أوراق التاروت" مستمر وكل ما يُقال مجرد شائعات