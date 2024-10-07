جولة عروض لفيلم وينك إنت؟ بعدة مهرجانات سينمائية في العالم العربي وأوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - شهد فيلم وينك إنت؟ للمخرج محمد كوطه عرضه العالمي الأول بمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر ثم يستكمل جولته في الإمارات العربية المتحدة ليشارك في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي خلال الفترة من 7 إلي 12 أكتوبر.

وعقب ذلك يسافر فيلم وينك إنت؟ إلى النمسا حيث يشارك في مهرجان لينز السينمائي الدولي في الفترة من 9 إلي 12 أكتوبر الجاري ويختتم الفيلم الجولة في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة بفلورنسا والذي يقام في الفترة من (15 إلي 20 أكتوبر الجاري.

أحداث فيلم وينك إنت؟

تدور أحداث فيلم وينك إنت؟ حول آدم شاب في العشرينيات من عمره ويعيش في شقته الصغيرة المهجورة ويشعر بالاكتئاب والوحدة، يصادف سميرة جارته المسنة، وهي امرأة أهملتها عائلتها وتحتاج إلى الدفء والحميمية. وعلى الرغم من اختلافاتهما، يطور الاثنان علاقة غير متوقعة من خلال تجاربهما المشتركة في العناء وحب الموسيقى.

صندوق دعم الأفلام

حصل فيلم وينك إنت؟ على دعم من صندوق الأردن لدعم الأفلام وأحد برامج الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، في إنتاج مشترك مع بيت الشوارب للإنتاج الفني.

فيلم وينك إنت؟ من تأليف وإخراج محمد كوطه وبطولة ريم سعادة وفارس البحري، وإنتاج لورا حدادين، وتصوير زاهر جورديني ومونتاج اياد حمام، مهندس الصوت اسرائيل بانولوس. تتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

محمد كوطه مخرج أفلام ذو خبرة يركز بشكل أساسي على الكتابة والإخراج والإنتاج، وهو يفخر بقدرته على بث الحياة في القصص المليئة بالعاطفة ولديه اهتمام شديد بالتفاصيل، مما يمكنّه من تقديم أفضل ما لديه في كل مشروع يعمل عليه.

تشمل خبرته المهنية الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة والبرامج التلفزيونية وعروض الواقع والصناعات الرقمية.

وشارك محمد كوطه في العديد من المشاريع الناجحة الحائزة على جوائز وعمل بشكل رئيسي في إدارة الإنتاج (منتج، منسق، ومساعد منتج) والإشراف على السيناريو.

وفي عام 2021، كتب محمد كوطة وأخرج فيلمه القصير الأول "السجل الصامت"، والذي أضاف الكثير من الخبرة والمعرفة من الجانب الإبداعي للصناعة.