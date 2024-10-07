ريد ستار تقترب من إطلاق فيلمي بنات الباشا وولنا في الخيال حب

ياسر رشاد - القاهرة - ما بين التشويق والرومانسية تسعى شركة ريد ستار للحفاظ على خطها الأساسي في إنتاج الأفلام ذات الموضوعات الإنسانية والاجتماعية.

بنات الباشا

ففي إطار تشويقي انتهى المخرج محمد العدل من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "بنات الباشا"، الذي جرى تصوير أيامه الأخيرة بطنطا، وهو بطولة النجوم: زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت ،تارا عبود و ضيفة الشرف سوسن بدر ، وهو عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية.

كما يتعاون في صناعته عدد من كبار صناع السينما، فتدير التصوير نانسي عبد الفتاح ، والديكور لأحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب، أما المونتاج فهو لداليا الناصر.

ولنا في الخيال حب

ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه المخرجة سارة رزيق لمرحلة ما بعد الإنتاج لفيلم "ولنا في الخيال حب"، وهو العمل الذي يدور في قالب رومانسي اجتماعي.

وتراهن ريد ستار في هذا الفيلم، الذي يلعب بطولته النجم أحمد السعدني مع مايان السيد وعمر رزيق، على فريق أغلبه يخوض تجربته الأولى في الفيلم الروائي الطويل، فإلى جانب سارة رزيق المخرجة، هو العمل الأول لمدير التصوير الواعد محمد جاد.

ديكور الفيلم لحمزة طه، وتصميم الملابس ليلى ماجد و الموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد.

الفيلمان يأتيان في إطار خطة ريد ستار لصناعة أفلام تناقش قضايا المجتمع من خلال أعمال فنية تقدم الفائدة ولا تنسى المتعة.