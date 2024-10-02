ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية هنا الزاهد أنظار متابعيها بإطلالتها الأخيرة باللون الأسود و الأبيض من أحد شوارع مدينة برشلونة الإسبانية، مختارة فستاناً رائعاً قصير.

وقد أطلت هنا بفستان قصير وضيق باللون الأسود و الأبيض من دون أكمام سترابليس ذات تصميم بغاية الروعة.

ومن الناحية الجمالية، تركت هنا شعرها منسدل على كتفها ومموج، وطبقت ماكياج ترابي يليق بملامحها.

وحملت هنا بيدها حقيبة من دار أزياء Dolce & Gabbana، وصل سعرها إلى 2,598 دولار.

وتشارك هنا الزاهد في فيلم "ريستارت" وهن من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق وبطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وغيرهم.



كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تتألق بإطلالة رائعة في شوارع برشلونة.. و سعر حقيبة يدها من Dolce & Gabbana سيفاجئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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