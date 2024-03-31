شكرا لقرائتكم خبر عن القناة السويدية الأولى تعرض لقطات من مسلسل الحشاشين وحسن الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يحققه مسلسل الحشاشين خلال ماراثون دراما رمضان الحالي، وذلك بعدما تجاوز حدود مصر واستطاع الخروج إلى العالمية، حيث دار نقاش في القناة السويدية الأولى حول العمل حينما استعرضت صورًا من العمل التي أنتجته الشركة المتحدة هذا العام ويعرض على شاشاتها.

وهو ما بدا جليًا خلال بوست نشره الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل الحشاشين عبر حسابه على موقع فيس بوك استعرض فيه صورة من القناة السويدية الأولى تتضمن مشهد لكريم عبد العزيز أثناء لعب شخصية حسن الصباح.



عبد الرحيم كمال على فيس بوك

من ناحية أخرى شهدت الحلقة 20 أمس من مسلسل الحشاشين تنفيذ يحيى وأصدقائه الاثنين خطة من أجل قتل كل من حسن الصباح وزيد بن سيحون وبرزك أميد، إلا أن يحيى وفور دخول غرفة زيد وجد حسن الصباح الذى اصطحبه بواسطة الحرس إلى مكان آخر ثم خرج أصدقاؤه الاثنان مخبراً إياه أنه كان على علم بما يخططوا له.

ثم أمر يحيى بقتل أصدقاءه الاثنين بيده لتنتهى الحلقة الـ 20 عند هذا المشهد وسط نظرات أصدقاء يحيى له وهم متشككين فيه خاصة أنه هو من وضع الخطة.

وكانت شهدت الحلقة أيضاً طلب زيد بن سيحون الزواج من الينار رئيسة الجوارى، حيث ذهب إلى حسن الصباح وأخبره أنه يرغب فى الزواج منها إلا أن الأخير رفض تماماً مؤكداً أن ذلك يهدم نظام القلعة المبنى على نظام محدد، وأكد له أن يؤجل ذلك حتى يشنوا حرب جديدة ويختار من السبايا وقتها ما يحلو له.

الأمر أغضب زيد بن سيحون – أحمد عيد – وأبدي غضبه أمام الصباح الذى هدده وانفعل عليه أنه حالة تكرار تجاوزاته عليه الحذر من غضبه.

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل الحشاشين مراقبة أحمد عيد لـ سوزان نجم الدين أثناء خروجها من غرفة برزك أميد وشكه فيهما، وأخبرها بذلك، كما أكد له على أنه يحبها، إلا أنها أخبرته أنها بلا قلب، كما أخبرته أنه يعطلها عن القيام بمهامها فى القلعة بما يفعله بسبب هواجسه.

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