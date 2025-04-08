شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة بشأن القرارات الأمريكية ضد جماعة الحوثي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر صحفية تفاصيل جديدة حول مدى التزام المجتمع الدولي بالقرارات الأمريكية الأخيرة ضد جماعة الحوثي، والتي تقضي بحظر دخول الناقلات والبواخر إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وأكدت المصادر أن مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي سمح للناقلة JAG، التي تحمل 48,400 طن من البنزين، بالدخول والتوجه إلى ميناء رأس عيسى، وذلك بعد أربعة أيام فقط من سريان قرار وزارة الخزانة الأمريكية.
ويشير هذا التطور إلى عدم تنفيذ القرار الأمريكي بصرامة، ما يثير تساؤلات حول جدية الالتزام الدولي بالعقوبات المفروضة على الحوثيين. ويعكس ذلك استمرار تدفق الإمدادات إلى الجماعة، رغم تصعيدها العسكري وتهديداتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
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