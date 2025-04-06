شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة عادل إمام الصحية.. نجل «الزعيم» يكشف الحقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف الفنان المصري محمد إمام، تفاصيل الحالة الصحية لوالده «الزعيم» عادل إمام، بعد ابتعاده فترة طويلة عن الجمهور سواء في الظهور بالفعاليات أو بتقديم أعمال فنية جديدة. وقال محمد إمام في تصريحات صحفية أثناء وجوده في عزاء زوجة الفنان المصري نضال الشافعي، إن والده عادل إمام يتمتع بحالة صحية جيدة ويقضي وقته وسط أحفاده وأسرته. ونفى محمد إمام جميع الشائعات والأقاويل التي تتردد بين الحين والآخر حول تدهور حالته الصحية، أو شائعات الوفاة التي تفجع محبيه وجمهوره، معلقاً: «الزعيم بخير الحمد لله وكل اللي بيتقال عن أزمات صحية شائعات لا أساس لها من الصحة». وكان عادل إمام قد كُرم، بحفل الـjoy awards 2024 بجائزة استثنائية تحمل اسم «زعيم الفن العربي»، تقديراً لمشواره الفني الكبير خلال آخر 60 عاماً، قدم خلالها العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور المصري والعربي حتى الآن، وتسلّم الجائزة نجلاه محمد ورامي. أخبار ذات صلةوقرر عادل الإمام الابتعاد عن الساحة الفنية منذ 2020، إذ قرر قضاء وقته مع عائلته وأحفاده، حسبما قال نجله المخرج رامي إمام في وقت سابق على هامش حضوره حفل joy awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية . وكان آخر ظهور لعادل إمام فنياً، من خلال عمل درامي، في 2020 تحت عنوان «فلانتينو»، وحقق نجاحاً كبيراً حينها، وشارك في العمل كل من دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام. وفي السينما يُعد فيلم «زهايمر»، الذي عُرض في نوفمبر 2010، آخر أفلام عادل إمام، وجمع العمل عدداً من الفنانين بجانب «الزعيم» منهم نيللى كريم، فتحى عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف ، إيمان السيد، والعمل من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة

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