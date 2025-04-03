شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مقتل ثلاثة قيادات حو ثية يوم أمس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة الحدث عن مقتل ثلاث قيادات حوثية بضربات الامس .

و قال مراسل الحدث باليمن أن ثلاثة من قيادات جماعة الحوثي قتلت يوم امس بالضربات الجوية . واختتم : جماعة الحوثي تقوم بالتكتم عن مقتل قياداتها



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