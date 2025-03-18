شكرا لبحثكم عن خبر إقبال كبير على بنك البسيري للتمويل الأصغر في فعالية أسبوع المال العالمي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سليم المعمري: شهد ركن بنك البسيري للتمويل الأصغر في فعالية أسبوع المال العالمي، التي أقيمت في عدن مول، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين حرصوا على زيارة البنك للاستفادة من الخدمات المتميزة التي يقدمها.

وفي تصريحات خاصة لموقع "منبر الأخبار"، أكد العديد من المواطنين أن الإقبال الكبير على بنك البسيري يعود إلى جودة الخدمات والعروض التي يوفرها البنك، بالإضافة إلى تقديمه حلولًا تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات المجتمع.

وتجمع العديد من المواطنين في طوابير أمام ركن البنك لفتح حسابات جديدة، مشيدين بالسهولة في الإجراءات والمعاملة الحسنة من قبل موظفي البنك. كما لفت البعض إلى العروض الترويجية التي قدمها البنك والتي جعلته يتفوق على العديد من البنوك الأخرى في المنطقة.

هذا وقد أثنى المشاركون في الفعالية على التميز الذي أظهره بنك البسيري في تقديم خدماته المالية، مؤكدين أن البنك يعد من الخيارات المفضلة في مجال التمويل الأصغر نظراً لما يقدمه من حلول مالية مريحة وسهلة للمواطنين في عدن والمناطق المجاورة.

تستمر فعالية أسبوع المال العالمي في جذب الاهتمام، ويبدو أن بنك البسيري سيكون له دور بارز في تعزيز الثقافة المالية للمواطنين.