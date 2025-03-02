بالأسماء والأرقام.. أغلى 3 محافظات يمنية في أسعار الأراضي والعقارات.. سعر "اللبنة" بمساحة 12×12 متر مربع

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عدن - ياسمين التهامي - �سم سوق العقارات في اليمن بتباين ملحوظ في الأسعار بين مختلف المدن، حيث يختلف سعر الأراضي بشكل كبير نتيجة لعوامل متعددة منها الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، ومستوى الطلب. وقد أظهر بحث ميداني حديث شمل عدة مكاتب عقارية أن هناك تفاوتًا كبيرًا في أسعار الأراضي بين المدن، مما يعكس التباين الاقتصادي والاجتماعي بين هذه المناطقوتظهر المدن اليمنية تفاوتًا كبيرًا في أسعار العقارات، حيث تلعب العوامل المحلية دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار. فبينما تتصدر بعض المدن القائمة بأسعار مرتفعة، تنخفض الأسعار في مدن أخرى نتيجة لتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية. المدن الأغلى في اليمن من حيث أسعار الأراضي تعتبر مدينة إب الأغلى في اليمن من حيث أسعار الأراضي، حيث تتصدر المرتبة الأولى ويصل متوسط سعر "اللبنة" إلى 15 مليون ريال يمني، مما يعكس ارتفاع الطلب على الأراضي في هذه المدينة.تليها في المرتبة الثانية صنعاء بمتوسط سعر 7 ملايين ريال يمني، لتحتل عدن المركز الثالث بسعر 5 ملايين ريال للبنة. هذه الأسعار هي أسعار تقريبة، قد لا تكون دقيقة ولكنها تعكس أهمية هذه المدن من الناحية السكانية والتجارية. فالأحياء الراقية والمناطق التجارية تشهد أسعارًا مضاعفة مقارنة بالمناطق النائية. هذا التباين يعكس توفر الخدمات والمرافق الأساسية في بعض المناطق دون الأخرى. ورغم التقلبات الاقتصادية والسياسية، يظل سوق العقارات في اليمن مليئًا بالتحديات والفرص. كما يتطلب الوضع الحالي مرونة من المستثمرين وتفكيرًا استراتيجيًا للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل الظروف الراهنة اسعار الأراضي بفارق كبير بين داخل المدن وخارجها، حيث تختلف الأسعار داخل المدينة الواحدة، بشكل ملحوظ وفقًا للموقع

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