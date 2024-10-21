شكرا لبحثكم عن خبر مركز رؤى للدراسات واللجنة الوطنية للتربية والثقافة يناقشان سبل التعاون المشترك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص:

ناقش رئيسة مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب د. جاكلين البطاني، اليوم الإثنين، مع الأمين العام اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم د. حفيظة الشيخ، سبل تعزيز الشراكة بين المركز واللجنة والعمل على تفعيل النشاط الثقافي خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة، بحضور رئيس قسم الدراسات التاريخية والتراث في المركز د. عوض الشعبي،

استعرضت رئيسة المركز د. جاكلين البطاني، الدور الثقافي الذي يقوم به المركز لتعزيز الهوية وحماية التراث والحفاظ على المعالم الاثرية والحضرية وما حققته مبادرة هويتي لحماية التراث منذ عام 2020م. وشرح الفريق خطة المركز لخلق شراكات مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وعلى راسهم اللجنة الوطنية.

بالمقابل شكرت الأمين العام للجنة الوطنية د. حفيظة الشيخ، الجهود التي يبذلها فريق المركز للحفاظ على الكثير من المعالم التاريخية والأثرية، رغم ظل التحديات والظروف التي تواجه مراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدني والمتمثلة في شح الامكانيات وعدم تعاون بعض الجهات رغم أهمية العمل، معبرة عن دعمها لتلك الجهود واستعداد لجنتها لخلق شراكات مع المراكز الثقافية.