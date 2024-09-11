شكرا لبحثكم عن خبر بدء صرف مكرمة خادم الحرمين الشريفين للجيش والأمن في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد جهود مستمرة ومتابعة حثيثة من قبل رئيس هيئة الأركان العامة وتنسيق متواصل مع البنك المركزي في عدن، أعلن العميد عبداللطيف العواضي، رئيس لجان صرف مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن موعد صرف المكرمة المالية لقوات الجيش والأمن في محافظة مأرب، للأشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو من العام 2024.

وأكد العميد العواضي أن عملية الصرف ستبدأ صباح يوم غد الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، وتشمل المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، بالإضافة إلى الهيئات، الدوائر المستقلة، وقوات الأمن.

وستقوم لجان الصرف بمباشرة مهامها بالتنسيق الكامل مع قيادات المناطق العسكرية ورؤساء القوى البشرية في مختلف الهيئات والوحدات.

وثمّن العميد العواضي الدعم الكبير الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيدًا بمساندتهم المستمرة لليمنيين في معركتهم، كما قدم شكره العميق لقيادة القوات المشتركة في التحالف العربي ولجنة الرواتب الرئيسية لدورهم الحيوي في تسهيل وصول المكرمة إلى مستحقيها.

وأشاد العواضي بالدور البارز الذي لعبه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، إلى جانب وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، في الإشراف والمتابعة المستمرة لضمان سير عملية صرف المكرمة بسلاسة ودقة.