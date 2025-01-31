النرويج تحتجز سفينة أتلفت "كابل" البلطيق

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: احتجزت الشرطة النرويجية سفينة نرويجية على متنها طاقم روسي بالكامل، للاشتباه في تورطهم في التسبب في تلف كابل ألياف ضوئية في بحر البلطيق.

وقال محامي الشرطة روني يورجنسن لوسائل الإعلام الرسمية النرويجية إن أفراد الطاقم على متن السفينة سيلفر دانيا يخضعون للاستجواب حاليا، في حين توجد شكوك في أن السفينة تحمل شخصا له علاقة بالضرر الذي لحق بالكابل.

وقالت الشرطة في بيان "يشتبه في أن السفينة تورطت في أضرار جسيمة لكابل ألياف ضوئية في بحر البلطيق بين لاتفيا والسويد".

فتح تحقيق

وكانت السويد ولاتفيا فتحتا تحقيقا يوم الأحد في التخريب المشتبه به لكابل يربط بين البلدين، وصادرت الشرطة السويدية لاحقا سفينة ترفع العلم المالطي يشتبه في أنها تسببت في الضرر.

وقال متحدث باسم الشرطة النرويجية إن الاستيلاء على السفينتين مرتبط بنفس الحادث.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية الرسمية، فإن المحققين يقومون حاليا بتفتيش السفينة سيلفر دانيا - المملوكة لشركة الشحن بيرجن سيلفر سي.

وقالت الشرطة في مدينة ترومسو بشمال النرويج إن الاعتقال تم بناء على طلب السلطات اللاتفية.

واضافت بأن السفينة المملوكة للنرويج والتي ترفع العلم كانت تبحر من سانت بطرسبرغ في بحر البلطيق إلى مورمانسك في القطب الشمالي الروسي.

وقال يورجنسن إنه لا يستطيع الخوض في الكثير من التفاصيل حول نطاق التحقيق أو كيف سيتطور.

ومن جهته، قال تورمود فوسمارك مالك سيلفر سي لصحيفة فيسكريبلاديت: "لم نفعل شيئا خاطئا. لقد أبحرنا عبر المنطقة ذات الصلة قبالة غوتلاند بسرعة 13.5 عقدة في الوقت المعني "ولم يكن لدينا أي مرساة خارج".