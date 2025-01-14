كتيبة جنين في "سرايا القدس": وافقنا على مبادرة من لجان وشخصيات لحقن الدم والحفاظ على النسيج الفلسطيني

أعلنت كتيبة جنين في "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، عن الموافقة "مع فصائل المقاومة في مخيم جنين على مبادرة من لجان وشخصيات لحقن الدم"، وذلك جرّاء العملية العسكرية التي أطلقتها السلطة الفلسطينية ضد الفصائل في المخيم منذ أسابيع.

وأكّد كتيبة جنين، "أننا وافقنا على المبادرة من منطلق قوة لا ضعف للحفاظ على النسيج الفلسطيني"، مشددة على "أننا ندافع منذ اليوم الأول عن مخيمنا وسلاح الشهداء في مقاومة الاحتلال".

وكان قد دعا ممثلون للمجتمع المدني في جنين السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في الآليات المعتمدة حاليا في التعامل مع أوضاع جنين، بهدف "إعادة الاستقرار إلى المخيم الذي غادره ما يزيد عن ثلثي سكانه، وتعطلت أشكال الحياة فيه".