أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، في بيان نقلته قناة "المسيرة"، عن تنفيذ "عملية عسكرية نوعية على أهداف للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة"، كما كشفت عن تنفيذ "عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء للعدو في أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ مجنح"، مؤكدة أنّ "العمليتَين حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله".
وشددت الحركة على "أننا سننفّذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي"، مضيفة "قادرون بعون الله على قصف المزيد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية".
وأكّدت أنّ "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
ويأتي ذلك في ظل تقارير عديدة تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليتَين استهدفتا مواقع إسرائيلية في يافا ومحطة الكهرباء في أم الرشراش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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