أوساط مطلّعة لـ"الجديد": سنكون أمام حكومة مكوّنة من كادرات أكاديمية وشبابية خارج التحاصص السياسي والحزبي

أفادت أوساط مطلّعة على تأليف الحكومة المقبلة قناة "الجديد"، بـ"أننا سنكون أمام مجلس وزراء مكوّن من كادرات أكاديمية وشبابية خارج التحاصص السياسي والحزبي".
وذكرت معلومات "الجديد"، أنّ "مبدأ فصل النيابة عن الوزارة سيطبق في تشكيل الحكومة"، وقالت "شكل الحكومة مطروح في صيغتين الأولى أن تكون مؤلفة من 24 وزيراً متخصصاً من غير الحزبيين والثانية أن تكون حكومة من 30 وزيراً 24 منهم تكنوقراط و6 سياسيين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنّ "استشارات تأليف الحكومة ستجرى في مجلس النواب- ساحة النجمة يومي الأربعاء والخميس الواقعين فيه 15 و16 كانون الثاني".
وتحدثت قناة الـ"إل بي سي أي"، عن احتمالية مقاطعة حزب الله وحركة أمل للاستشارات النيابية غير الملزمة.
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