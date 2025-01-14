الجيش: المتطوعون باشروا متابعة الدورات التدريبية ليصار إلى توزيعهم على الوحدات في الجنوب

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أنّه "التحقت الدفعة الأولى من الجنود المتمرنين في الجيش ضمن إطار المرحلة الأولى من خطة تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب، التي تتضمن تطويع 6 آلاف عنصر بهدف تطبيق القرار 1701 ومندرجاته".

وأكّدت أنّ "المتطوعين باشروا متابعة الدورات التدريبية في القطع المختصة ليصار إلى توزيعهم على الوحدات".