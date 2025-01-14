الحلو باسم نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء: نتمنى تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة السياسية

هنأ النقيب مارون الحلو باسم نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب الحكمة والبصيرة. ولفت في بيان، الى "إننا نؤمن بأنكم على قدر هذه المسؤولية الوطنية، خاصة في ظل ما يعانيه وطننا الحبيب من تحديات متعددة. لقد حمل خطاب فخامة الرئيس جوزاف عون في قسمه الرئاسي مبادئ الإصلاح ومكافحة الفساد وبناء دولة القانون والمؤسسات، التي تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أفضل.

واردف الحلو "نحن على ثقة بأن حكومتكم المرتقبة ستكون فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي يخدم مصلحة الشعب اللبناني، ونتمنى أن يكون اختياركم للوزراء مبنياً على الكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصة السياسية التي ارهقت البلاد واثقلت كاهل الشعب. المرحلة تتطلب فريق عمل متجانس ليعمل بروح المسؤولية والشفافية ويعزز الثقة مجدداً في مؤسسات الدولة ويعيد الأمل للبنانيين. ونحن، في نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، نضع كل إمكاناتنا وخبراتنا بتصرفكم ودعماً لمساعيكم في إعادة بناء ما تهدم نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان وإطلاق مشاريع تساهم في نهضة البلاد. ونتمنى لدولتكم التوفيق في هذه المهمة الجليلة وأن يعينكم الله على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في حياة مستقرة وامنة".