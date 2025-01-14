شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: مصر تلعب دورا محوريا فى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، على دور مصر المحوري والتاريخى كوسيط إقليمى موثوق فى العمل على تحقيق الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة والمواقف المتوازنة، التى تستهدف وقف الحرب على قطاع غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى وإنهاء دورة العنف المستمرة، مشيرا إلى أن مصر تقود اتصالات رفيعة المستوى مع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، وكذلك القوى الإقليمية والدولية، بهدف التوصل إلى وقف نهائى لإطلاق النار.

وقال "فرج"، إن الجهود المصرية تستهدف استعادة الهدوء ومنع توسيع رقعة النزاع إلى مناطق أخرى، وهو ما يفسر الاتصالات المصرية المستمرة مع القوى الدولية والإقليمية للضغط على الأطراف المختلفة للالتزام بوقف إطلاق النار، كما تسعى مصر إلى تحييد التدخلات الإقليمية التى قد تؤجج الصراع وتزيد تعقيده، والاعتماد على الحلول الدبلوماسية بدلًا من العنف، منوها عن أن مصر لعبت دورا مهما من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والاغاثية منذ اندلاع الحرب، فضلا عن فتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال المصابين الفلسطينيين وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن استقرار قطاع غزة يعد جزءا أساسيا من أمن مصر القومى، لذلك فإن الحلول المؤقتة لن تكون كافية، وهو ما يتطلب استمرار العمل على إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال اتخاذ خطوات جادة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد النائب فرج فتحى، على أن التحركات المصرية المستمرة تؤكد أن مصر لا تزال لاعبا أساسيًا فى ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلى، حيث تجمع بين الحكمة الدبلوماسية والعمل الإنسانى لتخفيف حدة التوترات وضمان استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر ستبقى صوتا قويا ينادى بالسلام العادل والشامل الذى يحقق طموحات الشعب الفلسطينى فى حياة كريمة ومستقرة.