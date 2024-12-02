شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: قانون حكومى جديد لتنظيم الرعاية البديلة بتوجيهات رئاسية والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون جديد متكامل لتنظيم الرعاية البديلة "الأسر البديلة"، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي .

وأضاف فوزي فى كلمته: "الحكومة انتهت من مشروع قانون بتنظيم الرعاية البديلة، وبصدد المراحل النهائية منه، وسيكون مطروحا فى القريب العاجل، ويتضمن نصوص منشأة لصندوق للإنفاق".

تعليق الوزير محمود فوزي، جاء تعقيبا على مقترحات نيابية المقدمة من النائبان أيمن أبو العلا، وأحمد البرلسي، بالإبقاء علي تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

ولفت المستشار محمود فوزي، إلى أن التعريف ليس له محل من التواجد بمشروع القانون لاسيما وأنه لم يرد بأي من موادها.