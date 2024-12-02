شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الديمقراطى: المشروعات الكبرى تُسهم فى تعزيز التنمية وتوفير فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف محافظات مصر تمثل نقطة فارقة في تحقيق التنمية الشاملة التي تلامس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

وقال فؤاد في تصريح لليوم السابع، إن المشروعات التي تشمل تطوير البنية التحتية، مثل شبكة الطرق والكباري، وإنشاء المدن الجديدة، وتوسيع شبكة النقل والمواصلات، تعكس الجهود المستمرة للدولة لتحسين مستوى الحياة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هذه المشروعات لا تقتصر على تحسين الخدمات فقط، بل تساهم أيضًا في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.

وأشار فؤاد إلى أن المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في مختلف المحافظات أسهمت في خلق فرص عمل كبيرة للشباب، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، مما ساهم في تقليص معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل.

كما لفت إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يتم إنشاؤها في العديد من المدن الجديدة توفر سكنًا مناسبًا لملايين المصريين.

وأكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن هذه الإنجازات تعتبر ثمرة استراتيجية شاملة من قبل الدولة للنهوض بالمجتمع المصري على كافة الأصعدة، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، موضحا على أهمية استمرار تنفيذ هذه المشروعات الكبرى في إطار من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعزيز التنمية المتكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع ربوع مصر.