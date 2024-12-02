شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس كتلة الحوار: شائعات وأكاذيب الإخوان محاولات فاشلة لإثارة الفتن والان مع تفاصيل الخبر

قال عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، إن الشائعات والأكاذيب من قبل اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية بشأن برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة وتشغيل المطارات، محاولات فاشله جديدة للترويج لفكرة بيع الأصول الوطنية والتفريط فيها، بهدف إثارة الفتن وشحن المواطنين ورفع درجة الغضب لديهم.

وأكد زيدان، في تصريحات له، أن الهدف الحقيقي من هذا البرنامج جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، دون أن يتضمن أي بند فيه أو يتطرق لفكرة بيع المطارات أو الأصول الاستراتيجية كما يروج البعض، بل يركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وهو ما يُعد ممارسة عالمية متعارف عليها لتحقيق تحسينات ملموسة في الأداء والخدمات.

ولفت زيدان، أن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على استقطاب خبرات متخصصة قادرة على رفع كفاءة العمليات، وضمان تجربة أفضل للمسافرين، وزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأكد نائب رئيس كتلة الحوار، أن التعاون مع تحالفات عالمية مثل التحالف المصري-الفرنسي يعكس رؤية الحكومة الواضحة للاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات حيوية دون المساس بسيادة الدولة على تلك المنشآت، مشيراً إلى أن الدولة تبقى المالك الرئيسي للبنية التحتية، بينما يقتصر دور التحالفات على تقديم الخدمات الإدارية والتشغيلية وفق عقود طويلة الأمد تضمن مصالح مصر الاقتصادية.

وأضاف زيدان أن الشائعات التي تدعي بيع المطارات أو تحويلها إلى ملكية أجنبية تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة، لكنها تتجاهل الحقائق المتعلقة بآلية العمل في مثل هذه البرامج، مؤكدا أن الطروحات الحكومية ليست سوى وسيلة لتعزيز استدامة الأصول الوطنية وتحقيق عوائد اقتصادية إضافية تُسهم في تمويل مشروعات التنمية، دون الإضرار بالسيادة الوطنية أو الملكية العامة.

