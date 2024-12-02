شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: مؤتمر دعم غزة فرصة لتوحيد جهود المجتمع الدولى لوقف العدوان وإغاثة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مصر تواصل لعب دورها التاريخي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، مشددة على أن استضافة القاهرة للمؤتمر الدولي لدعم غزة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس حرص الدولة المصرية على مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، في ظل آلة الحرب الإسرائيلية التي تسقط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وأضافت مديح، أن مصر كانت ولا تزال الشريك الأساسي في دعم الفلسطينيين والحفاظ على مقدراتهتم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة، مؤكدة أن الرئيس السيسي طالما أكد على رفض مصر تصفية القضية وأنها تظل قضية القضايا العربية، لافتة إلى أن عملت باستمرار على فتح قنوات المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي لضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة، فضلا عن جهودها المستمرة لوقف التصعيد الإسرائيلي والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأشارت إلى أن المؤتمر الدولي يعد فرصة مهمة لتوحيد جهود المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، مشددة على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بما يساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية هناك.

ولفتت إلى أن دعم غزة لا ينفصل عن حماية الأمن القومي المصري، لافتة إلى أن استقرار القطاع يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لإنهاء العدوان الإسرائيلي والعمل على استعادة مباحثات السلام لإقامة ترتكز على حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، مما يسهم في تقديم حلول مستدامة تعزز من استقرار المنطقة بأكملها.