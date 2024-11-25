مباحثات امنية مغربية-بلجيكية في الرباط

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: استقبل المدير العام للأمن الوطني المغربي (الامن العام) ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بالرباط، المديرة العامة لأمن الدولة في بلجيكا، فرانسيسكا بوستين، التي تجري حاليا زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني مهم.

وأفاد بيان لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأن هذا الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض ومناقشة مختلف قضايا الأمن الداخلي التي تشكل موضوع الاهتمام المشترك بين المغرب وبلجيكا، خصوصا مواجهة التهديدات التي تطرحها المخاطر الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحديدا في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولة البلجيكية أشادت، خلال هذا اللقاء، بالمستوى المتميز والمتقدم للتعاون الأمني مع مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معربة عن رغبة بلادها في تدعيم وتطوير هذا التعاون بما يسمح بتحييد المخاطر المحدقة بأمن البلدين.

كما ناقش الطرفان، يشير البيان، أهمية توسيع مجالات ونطاق التعاون الثنائي بين أجهزة الأمن الداخلي في كلا البلدين، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتجارب، وذلك بشكل يضمن الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين.

ويندرج هذا اللقاء في سياق المباحثات التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني مع نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة، بغرض تطوير مجالات التعاون في المجال الشرطي، وتوطيد علاقات التنسيق في قضايا الأمن الداخلي والتهديدات الناشئة المرتبطة بها.

كما يؤشر تواتر مثل هذه الزيارات، حسب البيان، على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي، وتترجم أيضا المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.