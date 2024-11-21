خارجية فرنسا: ردنا على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياهو سيتوافق مع مبادئ المحكمة

اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة. ولفتت الخارجية الفرنسية الى اننا نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

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