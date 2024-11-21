وزير الخارجية الاسرائيلي: لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بأنها "لحظة سوداء" للمحكمة، معتبرا أنها "فقدت شرعيتها". وادعى ساعر أن المحكمة "تصرفت كأداة سياسية لخدمة العناصر المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

ورأى أن "مذكرات الاعتقال المجحفة تأتي رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرا أن "هذه القرارات تمثل هجومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تهدف إلى استهداف دولة إسرائيل التي تتعرض لأكبر تهديد من دول في المنطقة تدعو إلى إبادتها".

ووصف ساعر هذه القرارات بأنها "تشويه للمفاهيم الأخلاقية وتحويل الخير إلى شر"، معتبرا أن القرار يعد مكافأة "للأطراف التي تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر". وطالب "الدول والأفراد المنصفين برفض هذه الظلم الذي ترتكبه المحكمة".