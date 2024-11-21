وفد من "الأونيسكو" زار قلعة بعلبك الأثرية للاطلاع على الاضرار التي لحقت بها

زار وفد من منظمة الأونيسكو التابع للأمم المتحدة، يرافقه وفد من الصليب الأحمر اللبناني، قلعة بعلبك الأثرية، للكشف على الآثار، وسط اجراءات أمنية للجيش.

وكشف الوفد على موقع "المنشية" الأثري الذي تعرض لغارة، وجال في قلعة بعلبك، متفقدًا آثار الغارة على الآثار التاريخية في القلعة.