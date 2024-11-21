زار وفد من منظمة الأونيسكو التابع للأمم المتحدة، يرافقه وفد من الصليب الأحمر اللبناني، قلعة بعلبك الأثرية، للكشف على الآثار، وسط اجراءات أمنية للجيش.
وكشف الوفد على موقع "المنشية" الأثري الذي تعرض لغارة، وجال في قلعة بعلبك، متفقدًا آثار الغارة على الآثار التاريخية في القلعة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "الأونيسكو" زار قلعة بعلبك الأثرية للاطلاع على الاضرار التي لحقت بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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