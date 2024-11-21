دريان ثمن دور الجيش في أداء واجبه الوطني الذي دفع ثمن ذلك شهداء من أبنائه كان آخرهم الذين ارتقوا في الجنوب

اشار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، الى ان ذكرى الاستقلال تبعث فينا أجمل مشاعر الاعتزاز بوطننا والتأمل والتفكر في مستقبل بلدنا، هذا الاستقلال الذي صنعه نخبة من أبناء البلد من القادة الذين آمنوا بأنهم قادرون على تجاوز كل الصعاب، ولن تكتمل فرحتنا بالاستقلال إلا بوجود رئيس للجمهورية، ودار الفتوى كانت وستبقى ركنا أساسا من أركان البلد للمحافظة على معاني الاستقلال وعروبة لبنان مع أبنائه الشرفاء.

ونوه دريان بالمهام التي يقوم بها الجيش اللبناني من تضحيات وبطولات التي بذلها ولا يزال من اجل الوطن والمحافظة على امنه واستقراره وصد كل من يحاول العبث بسلامته.

وثمن المفتي دريان دور الجيش اللبناني في أداء واجبه الوطني الذي دفع ثمن ذلك شهداء من أبنائه كان آخرهم الذين ارتقوا في الجنوب.