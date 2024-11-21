بدء الاجتماع في تل ابيب بين هوكشتاين ومسؤوليين اسرائيليين على رأسهم نتانياهو

بدأ الاجتماع في تل ابيب بين المبعوث الاميركي آموس هوكستين ومسؤوليين اسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وفي وقت سابق، وصل المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين إلى إسرائيل قادما من بيروت، وسيلتقي في وقت لاحق من الليلة مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، كما ذكر مسؤولون إسرائيليون لموقع "اكسيوس" الاميركي. وذكر المسؤول الاسرائيلي بانه سيلتقي هوكشتاين غدا برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

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