شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. بايدن وترامب يجتمعان في المكتب البيضاوي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن والرئيس الأمريكى المنتحب دونالد ترامب سيجتمعان في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن مثل هذا الاجتماع بعد الانتخابات هو تقليد بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس المنتخب. لكن ترامب، وهو جمهوري، لم يستقبل بايدن، الديمقراطي، لهذا الاجتماع بعد خسارته في انتخابات 2020. عودة ترامب وسعى ترامب للترشح للرئاسة بعد أربع سنوات، وتمكن هذا الأسبوع من هزيمة نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس. وبهذا، أصبح ترامب أول رئيس سابق يعود إلى السلطة منذ أن استعاد جروفر كليفلاند البيت الأبيض في انتخابات 1892.

وقالت البيت الأبيض إن بايدن اتصل بترامب يوم الأربعاء الماضي لتهنئته ودعوته للاجتماع في المكتب البيضاوي.

وفي خطاب له يوم الخميس، قال بايدن إنه طمأن ترامب "بأنني سأوجه إدارتي بالكامل للعمل مع فريقه لضمان انتقال سلمي ومنظم. هذا ما يستحقه الشعب الأمريكي." وتم تحديد موعد اجتماعهما المقبل في الساعة 11 صباحا.

