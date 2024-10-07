شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيل الديمقراطى" يرسل رؤيته حول التحول للدعم النقدى لإدارة الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

صرح محمد شهاب المتحدث الرسمى باسم حزب الجيل وأمين الإعلام بأن حزب الجيل الديمقراطى أرسل - اليوم - رؤيته حول التحول من الدعم العينى إلى النقدى لمجلس أمناء الحوار الوطنى برئاسة ضياء رشوان، وقام الحزب خلال الفترة السابقة بتشكيل لجنة لدراسة أوجه الاستفادة سواء كان من الدعم العينى او الدعم النقدى من خلال دراسات سياسية وتجارب مماثلة فى عدد من الدول وذلك لتقديم رؤية تحليلية تشمل كافة النواحى.

وقد شٌكلت اللجنة برئاسة الدكتور كريم عادل الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية وتضم الدكتور نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية وريم القاضى رئيس لجنة الاستثمار والمهندس ماجد يوسف أمين العضوية.

وسيعقد حزب الجيل فى السادسة مساء اليوم بمقره بالتجمع الاول اجتماعا للجان الحزبية والنوعية برئاسة ناجى الشهابى وحضور الأمين العام ونواب رئيس الحزب والامناء العامين المساعدين وذلك لمناقشة قضايا الحوار الوطنى الأخرى بجانب قصة الدعم من كافة جوانبه.