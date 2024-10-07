شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات سلام محتملة.. "الكرملين" يعلّق على إنهاء الحرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا على أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، فكرة إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال تقسيم مؤقت للبلاد، وهي الخطة التي تردد أن بعض الدول الغربية كانت اقترحتها.وقال "بيسكوف" إنه طرح العديد من الأفكار لصفقات سلام محتملة، "ولكن حتى الآن لا يوجد أساس حقيقي لأي منها".ولفت بيسكوف إلى "السيناريو الألماني"، لا سيما أن تقارير إعلامية زعمت أن الحكومة الألمانية ناقشت أفكارًا في هذا الاتجاه.وكانت ذكرت تقارير أن ألمانيا اقترحت اتفاق سلام تحتل فيه روسيا بموجبه جزءًا من أوكرانيا مؤقتا، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.بينما تصبح بقية أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو تحصل على ضمانات أمنية قوية مماثلة، ولم تعلق الحكومة الألمانية على هذا المقترح.