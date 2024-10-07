إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب

اعلن متحدث باسم شركة "إير فرانس" للطيران، إن الشركة مددت تعليق رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى 15 تشرين الأول وبين باريس وبيروت حتى 26 تشرين اول. ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة إزاء الوضع الأمني بالشرق الأوسط.

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