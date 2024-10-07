الشرطة الإسرائيلية: الطائرات الشراعية التي حلقت في الشمال هي جزء من تدريبات

اعلنت الشرطة الإسرائيلية بان الطائرات الشراعية التي حلقت في الشمال هي جزء من تدريبات، وذلك بعد محاولات اسقاطها عبر اطلاق النار، وبعد هروب المستوطنين الى الملاحئ.

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