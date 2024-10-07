خارجية بريطانيا تسحب أسر موظفي سفارتها من إسرائيل

سحبت وزارة الخارجية في بريطانيا أسر موظفي سفارتها في إسرائيل بسبب تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله وخطر اندلاع صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في صفحة إرشادات السفر الخاصة بإسرائيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البريطانية “في إجراء احترازي في أعقاب التصعيد في المنطقة، تم سحب أفراد أسر موظفي السفارة البريطانية مؤقتا، وسيبقى موظفونا”.

ولم تصدر توجيهات إلى البريطانيين المقيمين في إسرائيل، ولكنهم يبلغون بأن المساعدة القنصلية "محدودة للغاية".

وقالت الوزارة في إرشاداتها: "ندرك أن الوضع يتطور بسرعة، ويشكل مخاطر كبيرة. نشجعك بشدة على التحقق من أنك وأسرتك لديكم الوثائق المطلوبة للسفر في أسرع وقت، إذا اقتضت الضرورة ذلك".

وفي وقت سابق، نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب تصاعد حدة التوتر والاشتباكات العنيفة في المنطقة.