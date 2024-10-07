ضابط في "حزب الله": رصدنا تحركاً لقوات العدو بمارون الراس خلف موقع "اليونيفيل" فتريّثنا حفاظاً على حياة العناصر الموجودة بالموقع

أشار ضابط ميداني في "حزب الله"، الى أن "مجاهدينا أبلغوا أمس عن رصد تحرك غير اعتيادي لقوات الاحتلال بخراج بلدة مارون الراس، وطلبت غرفة عمليات المقاومة من المجاهدين التريّث وعدم التعامل مع التحرك خلف موقع للقوات الدولية".

وأكد الضابط، في حديث للـ"ميادين"، الى أن "الطلب من المجاهدين التريّث كان على خلفية الحفاظ على حياة عناصر قوات اليونيفيل، فالعدو يحاول اتخاذ قوات اليونيفيل دروعاً بشرية بهدف التغطية على فشله في التقدم".

وأكد أن "هذه المحاولة تأتي بعد محاولات العدو الفاشلة والمتكررة في أكثر من محور للتقدم في اتجاه مارون الراس".