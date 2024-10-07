وجه الجيش الاسرائيلي تحذيرا عاجلا للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً. ولفت الجيش الاسرائيلي في بيان، الى ان نشاط حزب الله يجبر الجيش على العمل ضده حيث سيعمل الجيش الاسرائيلي في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله، من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى اشعار اخر. التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبًا يشكلان خطرًا على حياتكم.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي وجه تحذيرا عاجلا للمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.