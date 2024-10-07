اعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة في بيان، بانه ستقوم إحدى الشركات بالعمل على تنفيذ الواجهات الخارجية العائدة لبناء "الكونسرفاتوار" الكائن على الجهة الجنوبية الغربية من الطريق البحرية في محلة انطلياس، لذلك وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم اقفال الطريق الثانوية في المكان، وتحويل السير الى المسالك الأخرى، اعتباراً من تاريخ اليوم 7-10-2024 ولمدة 3 أشهر.
واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير اعتبارًا من تاريخ اليوم 7-10-2024 على الطريق البحرية قرب الكونسرفاتوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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