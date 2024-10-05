عطل يصيب خدمات تحويل الأموال لـ"إنستاباي وفودافون واتصالات" عبر الموبايل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

توقفت خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل لشركتي اتصالات وفودافون وتطبيق إنستاباي المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية عن العمل مؤقتا وهو ما أثار شكاوى العملاء.

وأعلن تطبيق "إنستاباي" المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية توقف الخدمة مؤقتا بسبب إجراء تحديث على الخدمة والعودة بعد قليل.

وتفاعل العملاء على مواقع السوشال ميديا بتوقف خدمة إنستاباي عن العمل في وقت تشهد فيه الخدمة انتشارا واسعا بين العملاء.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إنه جاري العمل على عودة الخدمة خلال دقائق بعد الانتهاء من إصلاح العطل البسيط.

وشكى عدد من مستخدمي خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل لشركتي اتصالات وفودافون من تعطل الخدمة.

وتداول المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي شكواهم من عدم قدرتهم على التعرف على رصيد محافظهم المالية أو تلقي التحويلات المالية التي تمت لحسابهم أو إرسال تحويلات مالية عبر خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل لشركتي فودافون واتصالات.