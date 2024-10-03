شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: منح لبنان مساعدات بقيمة 30 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية، منح لبنان مساعدات إنسانية أخرى بقيمة 30 مليون يورو (33 مليون دولار).

ويأتي هذا من أجل توفير الطعام وأماكن الإيواء والرعاية الصحية. مساعدات أوروبا للبنان وذكر المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، أن المساعدات تهدف لتقديم" الدعم الفوري للمتضررين من الصراع في لبنان ليتمكنوا من تلقى المساعدات فورا".



وتنظم المفوضية إيصال المساعدات إلى بيروت عن طريق آلية حماية المدنيين بالاتحاد الأوروبي، وهي منصة لتنسيق ومشاركة موارد الطوارئ.

وأشارت المفوضية إلى أنها منحت مساعدات إنسانية بأكثر من 104 ملايين يورو للبنان خلال عام 2024.