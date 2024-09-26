رئيس مجلس الوزراء السوري بحث مع الوزراء المعنيين في تقديم المساندة للبنانيين المهجرين جراء العدوان الاسرائيلي

بحث رئيس مجلس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي خلال اجتماعه اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين، "المجالات الممكنة لتقديم كل الدعم والمساندة للبنانيين المهجرين جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم"، ووضع الإمكانات اللوجستية والطبية والصحية في خدمتهم، بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنية.

كما استمع الجلالي من وزيري الداخلية اللواء محمد الرحمون والإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة إلى نتائج زيارتهما الميدانية إلى الحدود السورية اللبنانية وإلى ملاحظاتهما واقتراحاتهما، بما فيها ضرورة تزويد المعابر والمراكزالحدودية بالمعدات والتجهيزات المطلوبة لضمان حسن سير العمل.

وقدم وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية عرضا عن الإجراءات التي اتخذها القطاع الصحي العام للتعاطي مع جميع الحالات الوافدة وتقديم العناية الصحية والطبية بكافة أنواعها لمحتاجيها، ورفع الجهوزية الطبية للمشافي بشكل تدريجي".