الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم تؤجل حلقتها حتى إشعار آخر!

بيروت - سعد محمود - أعلنت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تأجيل عرض الحلقة المسجلة لها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، إلى أجل غير مسمى.

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يأتي هذا بعدما كان من المقرر عرض الحلقة في تمام الساعة 11 مساء من يوم الأثنين المقبل عبر قناة DMC.

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ونشرت نادين نجيم عبر حسابها الرسمي صورة من اللقاء، وكتبت “نظرا للظروف، تم تأجيل الحلقة حتى إشعار آخر، شكرا لكم”.

نادين البطلة تتحدث يوميًا دون ملل عن انتهاكات الكيان الصهيوني لأرض لبنان، وتندد بوحشية الكيان في قتل الأبرياء في كل مكان.

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لم تقف نادين فقط بجانب أبناء وطنها، بل إنها أيضًا وقفت بجانب أبناء غزة، في ظل الصمت المخيف من بقية الفنانين، واعلنت نجيم رفضها لكل الدم سواء كان مواطن فلسطيني أو لبناني.