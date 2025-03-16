"تريندز" يُكرَّم بجائزة المؤسسة الرائدة في مكافحة التطرف

ابوظبي - سيف اليزيد - حصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات على جائزة المؤسسة الرائدة في ​​مجال مكافحة التطرف، التي يمنحها منتدى العلاقات الخارجية في بريطانيا.



وسلم الجائزة عضو البرلمان البريطاني، دانيال كاتشينسكي، للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ"تريندز"، خلال حلقة نقاشية عُقدت في مجلس اللوردات البريطاني بحضور عدد من أعضائه وباحثين وخبراء، وبحثت أهمية مواجهة الفكر المتطرف وخطر الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الاستقرار العالمي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تكريم "تريندز" تحت قبة البرلمان البريطاني، تأكيداً على مساهماته الفاعلة في التصدي للأفكار المتطرفة، وتعزيز الخطاب المعتدل المستند إلى البحث والتحليل العلمي.