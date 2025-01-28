رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أدت اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، غسق يوسف عبد الله شاهين، سفيرة الدولة المعينة لدى مملكة السويد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب سموه عن تمنياته للسفيرة التوفيق والنجاح في مهامها، وحثها على العمل بجد لتعزيز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والسويد على جميع المستويات، مؤكداً أهمية دور سفارات الدولة في بناء علاقات تعاون بناء مع مختلف دول العالم.

حضر مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين.

اعتزاز بالثقة

أعربت السفيرة عن اعتزازها بالثقة الغالية التي أولتها إياها القيادة الحكيمة لتمثيل دولة الإمارات، مؤكدة أنها ستعمل على خدمة مصالح دولة الإمارات بإخلاص.