الإمارات ترسي منظومة صحية رائدة إقليمياً وعالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، معرض الصحة العربي «آراب هيلث 2025»، في يومه الثاني، وهو أكبر معارض الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوفر الحدث المشترك منصة مثالية لصناعة الرعاية الصحية العالمية مناقشة أحدث التقنيات والاكتشافات الطبية.

ويقام «آرب هيلث 2025» في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «ملتقى عالم الرعاية الصحية»، بمشاركة أكثر من 3800 عارض، من بينهم مبتكرون عالميون، ويستقبل أكثر من 60 ألف زائر، مما يوفر منصة فريدة للابتكار والتعاون والتعليم في مجال الرعاية الصحية.

ويستضيف معرض الصحة العربي هذا العام أكثر من 40 جناحاً وطنياً، حيث يمثل العارضون أكثر من 80 دولة في المجموع، ويغطون الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وستمثل الإمارات العربية المتحدة أكثر من 200 شركة، حيث تعرض أحدث الابتكارات عبر 9 قطاعات منتجات، تتراوح بين المعدات والأجهزة الطبية والتصوير والتشخيص، فضلاً عن العافية والوقاية.

ويحتفل معرض الصحة العربي هذا العام بنسخته الخمسين، بعد انطلاقه في عام 1975 بمشاركة أكثر من 40 عارضاً، وقد تطور المعرض ليصبح حدثاً عالمياً معترفاً به.

ورحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالشركات العالمية العارضة، وكذلك الكوادر الطبية التي حرصت على الحضور من مختلف دول المنطقة والعالم للمشاركة في هذا الحدث، بما له من ثقل ومكانة نوعية في مجال تخصصه.

واطلع سموه، خلال جولة شملت عدداً من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض، على ما يضمه الحدث الرائد من مشاركات لكبريات الشركات العالمية، حيث حرص سموه على التوقف لدى عدد من الأجنحة للتعرف على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وحلول مبتكرة.

وزار سموه جناح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث اطلع على ما تعرضه الوزارة من حزمة مشاريع تحولية وخدمات مبتكرة، تجسد رؤيتها في تطوير القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يسهم في إرساء منظومة صحية رائدة إقليمياً وعالمياً تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

واستمع سموه إلى شرح حول مجمل التحولات الإيجابية السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في دبي، والاستراتيجية الجديدة التي تتبناها هيئة الصحة في دبي والمتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، الخاصة بخدمات المستثمرين والتراخيص الصحية، وذلك مواكبة للتوجهات الحديثة والسريعة المحلية والعالمية، في مجال رقمنة الخدمات وتحسين جودتها.

كذلك، تفقد سموه منصة «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية»، حيث تابع شرحاً حول مشاركة المؤسسة التي تستعرض من خلال المعرض 19 خدمة ومشروعاً مبتكراً، منها 13 مشروعاً تنفرد المؤسسة بعرضها لأول مرة على منصتها، وذلك تحت شعار «مستقبل الصحة الآن». كما تخصّص المؤسسة ضمن مشاركتها محوراً تحت عنوان «صحة الأسرة ورعاية المجتمع» تقدم ضمنه ثلاثة مشاريع مبتكرة، يُعرض اثنان منها لأول مرة على المستويين الإقليمي والعالمي، في تعاون وثيق مع أهم شركائها الدوليين.

كما تفقد سموه منصات مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تجهيزات وخدمات الرعاية الصحية وأحدث تقنياتها الطبية المتطورة والمبتكرة في قطاع الرعاية الصحية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

شهد معرض الصحة العربي «آراب هيلث 2025»، في يومه الثاني، أمس، الإعلان عن العديد من الابتكارات والتكنولوجيا المؤثرة في تطور القطاع الصحي عالمياً ومحلياً، وعرض التحولات الجديدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وأتمتة العمليات الروبوتي (RPA، وذاك في مركز دبي التجاري العالمي الذي يستضيف الحدث حتى مساء يوم غدٍ الخميس.

وتواكب التقنيات الطبية المعروضة، التوجهات الحديثة والسريعة المحلية والعالمية، في مجال رقمنة الخدمات وتحسين جودتها، حيث يوفر الحدث المشترك منصة مثالية لصناعة الرعاية الصحية العالمية مناقشة أحدث التقنيات والاكتشافات الطبية.

وأكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات بالإنابة، رئيس لجنة معرض ومؤتمر «آراب هيلث 2025» في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.