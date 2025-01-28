دليل «الخدمات الأسرية».. منصة متكاملة لتعزيز الرفاه المجتمعي

29 يناير 2025 01:07

آمنة الكتبي (دبي)

تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق مجتمع متماسك ومزدهر، حيث تُعد الخدمات المجتمعية إحدى الركائز الأساسية في تعزيز جودة الحياة، ويأتي دليل الخدمات الأسرية الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام، الأول من نوعه ليكون بوابة تجمع الخدمات الموجهة للأسرة في مختلف إمارات الدولة، ويشكل إضافة نوعية تعكس حرص الدولة على توفير دعم شامل ومتكامل لجميع فئات المجتمع، حيث يضم الدليل أكثر من 200 خدمة شاملة تشمل الأسرة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأسر المتعففة، والمقيمين، والطلبة، والباحثين عن عمل، والمواطنين، والطفل، والمرأة، بالإضافة إلى 44 خدمة مخصصة لكبار المواطنين.

ويمثل دليل الخدمات الأسرية منصة فريدة وشاملة تم تصميمها لتوحيد جميع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية تحت مظلة واحدة، ويهدف الدليل إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات المتاحة بطريقة منظمة وميسرة، وتم إطلاق الدليل كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز رفاهية الإنسان، وتحقيق التكافل الاجتماعي، كما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 التي تهدف إلى بناء مجتمع سعيد ومستدام.

ويشمل الدليل خدمات الجهات الحكومية المتخصصة، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع، مما يجعله نموذجاً يحتذى به في تعزيز المساواة الاجتماعية ودعم الأفراد من مختلف الفئات، حيث يقدم الدليل أكثر من 44 خدمة مخصصة لكبار المواطنين، تشمل خدمة إصدار بطاقة بركتنا الإلكترونية للحصول على الخدمات والتسهيلات والخصومات المقدمة لكبار المواطنين والمقيمين من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على بطاقة خصومات فزعه، بالإضافة إلى برنامج «وليف» والذي يهدف إلى رعاية وتحسين نوعية حياة كبار المواطنين من مواطني إمارة دبي، الذين يعيشون بمفردهم، من خلال تقديم الخدمات وباقة من برامج الرعاية اللازمة لهم في منازلهم بواسطة اختصاصيين اجتماعيين وموظفي رعاية مدربين.

بالإضافة إلى خدمة دوائي المعنية بتوصيل الدواء للمنازل، لتشمل جميع إمارات الدولة؛ وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها «الهيئة» لتقديم أعلى مستويات الدعم للمجتمع، وتخفيفاً على أكبر شريحة ممكنة من المرضى المستهدفين، لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ممن يحملون أي من بطاقات التأمين الصحي. كما يوفر الدليل خدمات سند للتواصل المرئي منها الترجمة بلغة الإشارة لأصحاب الهمم من الإعاقة السمعية، عن طريق مركز سند للتواصل من خلال تطبيق يعمل على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لتشغيل المكالمات المرئية بين اختصاصي لغة الإشارة وأصحاب الهمم من الإعاقة السمعية لتسهيل عملية تواصلهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة خدمة المساعدة المالية الاجتماعية، والتي تمنح لأشخاص من ذوي الهمم لدمجهم وحمايتهم ورعايتهم وتمكينهم في المجتمع لمواجهة احتياجاتهم الخاصة، من خلال المساهمة في تكلفة الخدمات كتسديد الرسوم الدراسية والتأهيلية، أو مقدم رعاية، أو مساعد شخصي أو مؤهل مهني أو مترجم لغة إشارة، أو معلم ظل، أو أجهزة تقنيات مساعدة، أو تأهيل سيارة أو وسيلة نقل أو تأهيل بيئة العمل، وذلك بمقدار لا يتعدى تكلفة تلك الخدمات وفي حدود قيمة المنفعة.

كما يتضمن الدليل خدمة حماية حقوق أصحاب الهمم من كافة أنواع الإساءة والتمييز والإهمال والاستغلال، بناءً على البلاغات الواردة على الخط الساخن لأصحاب الهمم، حيث يتم إعداد الدراسة الاجتماعية والزيارات الميدانية لتحديد أوضاع أصحاب الهمم من الجوانب الاجتماعية والمالية والصحية والنفسية بهدف معرفة الفجوات، التي تحتاج إلى تدخل للوصول إلى حماية أصحاب الهمم، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية.

ويتضمن الدليل تقنيات حديثة لتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك: منصة إلكترونية موحدة وتمكن الأفراد من تصفح الخدمات المتاحة والتقديم عليها بسهولة، وتطبيقات ذكية وتوفر معلومات محدثة عن الخدمات، وتتيح حجز المواعيد ومتابعة الطلبات، وإمكانية الاستفسار والحصول على المساعدة عبر قنوات الاتصال المتنوعة، مثل الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني.

ويهدف الدليل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية التي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومنها تعزيز جودة الحياة، من خلال توفير خدمات شاملة تلبي احتياجات الأفراد والأسر المختلفة، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

ويشكل هذا الدليل خطوة نوعية نحو بناء مجتمع مستدام ومتماسك، ومن أبرز آثاره توفير الوقت والجهد، وتوحيد الخدمات في دليل واحد يسهل على الأفراد الوصول إلى ما يحتاجون إليه دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، ويضمن الدليل تقديم الخدمات للجميع بناءً على احتياجاتهم، مما يعزز الشعور بالمساواة والاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى التركيز على كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأسر المتعففة.